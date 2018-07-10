Жители Памира приехали поступать в Вологодский госуниверситет

12 выпускников из Таджикистана и 14 из Узбекистана планируют обучаться в Вологде . Две группы студентов разместились в общежитиях ВоГУ, сейчас для них проходят внутренние конкурсные испытания.

Ребята выбрали разные направления подготовки — от биотехнологии до юриспруденции. Среди них желающие обучаться на факультетах — электроэнергетики и электротехники, машиностроения и робототехники, мехатроники и информационных систем, а также гостиничного дела и туризма.

Иностранцы уже изучили инфраструктуру вуза и познакомились с будущими преподавателями — для них провели подробную экскурсию в стенах ВоГУ. Сейчас с абитуриентами работают специалисты приемной комиссии и представители национальных диаспор, которые заинтересованы в том, чтобы иностранцы как можно быстрее адаптировались новой стране.