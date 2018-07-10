Дети — наше все: как семья миллиардера Игоря Рыбакова поддерживает дошкольных педагогов

В этом году школу посетили 119 победителей со всей России , от Калининграда до Владивостока , и это не только жители больших городов, но и педагоги из совсем небольших поселений.

Созданный в 2015 году «Рыбаков Фонд» активно занимается проектами в сфере образования, один из них называется «Университет детства», который уже второй год проводит «Летнюю школу» для победителей конкурса имени Л. С. Выготского. Недельная программа направлена на создание настоящего всероссийского сообщества среди педагогов для детей дошкольного возраста.