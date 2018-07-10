50 млн рублей направлено в Вологде на ремонт школ и детских садов к новому учебному году

Ремонтные работы проходят в образовательных учреждениях областной столицы. Строители обновляют кровли, коммуникации, делают косметический ремонт. На эти цели из бюджета Вологды выделено порядка 50 млн рублей.

«В текущем году у нас предусмотрена большая работа по ремонту кровель. Также идет ремонт электропроводки, устройство заборов, в 26 учреждениях мы выполняем работы по ремонту водопроводов. В 6 учреждениях устанавливаем видеонаблюдение. Также проводились работы по спилу деревьев и кронированию. Ремонтные работы позволяют создать более комфортные условия для детей, а также обеспечить безопасность воспитанников», — прокомментировал заместитель начальника Управления образования Администрации г. Вологды Владимир Милесевич.

В школе № 4 в этом году обновляют лестницы, покрывают лаком полы, а также перепрофилируют один из кабинетов. В нем устанавливают новые пластиковые окна, меняют лампы, обновляют стены, потолок, пол.

«В этом кабинете находилась швейная мастерская для девочек. Было установлено старое промышленное оборудование, которое уже не используется в школах. Кабинет стоял закрытый, поэтому было принято решение переоборудовать его в обычный учебный класс. Это один из шагов, который позволит решить проблему 2-й смены», — пояснил заместитель директора школы № 4 Владимир Копенин.

В детском саду № 49 «Гусельки» обновляют коммуникации, а на участках монтируют новые веранды. Старым постройкам — больше 40 лет.

«На средства из муниципального бюджета были выполнены работы по замене центрального водопровода на сумму 200 тысяч рублей. Также средства выделены на снос старых и строительство двух новых веранд. Уже поставлены каркасы, остались лишь отделочные работы. Ремонт должен завершиться на этой неделе», — прокомментировала руководитель детского сада № 49 «Гусельки» Ольга Запоржина.

В детском саду № 87 «Радуга» тоже проведены работы по благоустройству. Здесь обновили асфальт на территории площадью 220 кв. метров.

«Мы выбрали для асфальтирования участки, где ходят дети и родители, и выход на участки, где гуляют малыши. Также мы провели серьезные работы, связанные со спилом старых деревьев, которые представляли опасность. Теперь будем озеленять эту территорию — высадим сирень и туи», — рассказала заведующая детским садом № 87 «Радуга» Анна Кульпина.

Все ремонтные работы в школах и детских садах должны завершиться до начала учебного года. После этого начнется установка снегозадержателей на скатных крышах учебных заведений. На эти цели из бюджета города выделено 4,4 млн рублей, в этом году конструкции появятся на 14 зданиях. В течение трех лет планируется оснастить снегозадержателями все школы и сады со скатными крышами.