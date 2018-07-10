В школе № 1274 продолжается набор в 10-е классы гуманитарного и универсального профилей

Школа № 1274 имени Владимира Маяковского продолжает набор в 10-е классы гуманитарного и универсального профилей на 2018–2019 учебный год. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Обучение в классах гуманитарного профиля проводится в учебном корпусе «Дубровка» (1-я Дубровская, 16, м. Пролетарская). На профильном уровне изучаются русский язык, литература, история, английский язык. На базовом уровне изучается второй иностранный язык (французский или немецкий по выбору учащихся). Обучение в классах универсального профиля проводится в учебном корпусе «Классики» (1-я ул. Машиностроения, 3/5, м. Дубровка). Профильным предметом универсального профиля является технология, преподавание которой ведется в рамках сотрудничества с колледжем с возможностью получения начального профессионального образования, — отметили в администрации.

С правилами приема в профильные классы можно ознакомиться по ссылке. (еп)