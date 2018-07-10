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Школьники из Отрадного побывали в технопарке РГСУ
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Школьники из Отрадного побывали в технопарке РГСУ 

Управа района Отрадное 13 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики школы № 1411 проводят летние каникулы с пользой. Так, в минувший понедельник, 9 июня, они посетили технопарк Российского государственного социального университета. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках экскурсии школьники смогли посетить видеостудию, лабораторию виртуальной и дополненной реальности, а также цех высокотехнологичного оборудования. В видеостудии учащиеся узнали об особенностях съемки фильмов и роли каждого сотрудника на съемочной площадке, посмотрели авторские короткометражные фильмы и попытались найти «киноляпы». В лаборатории виртуальной и дополненной реальности им рассказали о трехмерном моделировании и коммерческом применении технологии в разных сферах жизни. Помимо этого они смогли погрузиться в виртуальную реальность с помощью специального оборудования, — рассказали в администрации школы.
Завершилась экскурсия посещением цеха высокотехнологичного оборудования, где школьники смогли узнать о возможностях лазерного гравера и сделать себе памятный значок по авторскому дизайну. (вт)
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