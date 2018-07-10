Члены Ассоциации университетов РФ и КНР договорились о сотрудничестве с Huawei

ЕКАТЕРИНБУРГ , 10 июля. / ТАСС /. Члены Ассоциации технических университетов России Китая (АТУРК) договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок. Соглашение об этом подписано в рамках четвертого саммита АТУРК, который открылся в Екатеринбурге, сообщил журналистам ректор Московского государственного технического университета ( МГТУ ) им. Баумана Анатолий Александров

"У студентов нашей ассоциации будет возможность пройти стажировку в Huawei, это будет проводиться на конкурсной основе, будут объявлены условия конкурса, и это будут не единичные студенты, это уже будет практика в течение многих лет, у нас подобный опыт есть с ведущими компаниями и российскими, и международными", — сказал он.

Подписи под документом поставили ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров и замдиректора департамента управления персоналом Huawei в России Александр Исаев . «Подписанное соглашение позволит студентам проходить стажировки в Huawei», — пояснили в пресс-службе УрФУ, который является организатором саммита.

АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Баумана с целью содействия развитию китайско-российского высшего образования и укрепления национального инновационного потенциала. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них — 51 университет-член ассоциации и девять университетов-наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.