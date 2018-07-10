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Члены Ассоциации университетов РФ и КНР договорились о сотрудничестве с Huawei
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Члены Ассоциации университетов РФ и КНР договорились о сотрудничестве с Huawei 

ТАСС 13 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок. Соглашение об этом подписано в рамках четвертого саммита АТУРК, который открылся в Екатеринбурге, сообщил журналистам ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Анатолий Александров.
"У студентов нашей ассоциации будет возможность пройти стажировку в Huawei, это будет проводиться на конкурсной основе, будут объявлены условия конкурса, и это будут не единичные студенты, это уже будет практика в течение многих лет, у нас подобный опыт есть с ведущими компаниями и российскими, и международными", — сказал он.
Подписи под документом поставили ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров и замдиректора департамента управления персоналом Huawei в России Александр Исаев. «Подписанное соглашение позволит студентам проходить стажировки в Huawei», — пояснили в пресс-службе УрФУ, который является организатором саммита.
АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Баумана с целью содействия развитию китайско-российского высшего образования и укрепления национального инновационного потенциала. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них — 51 университет-член ассоциации и девять университетов-наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.
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