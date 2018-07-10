Дошкольники из Бибирева исследовали жизнь насекомых

В дошкольных группах «Школы Глория» прошло тематическое занятие, посвященное исследованию жизни насекомых. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В рамках занятия дошкольники с увлечением исследовали жизнь насекомых, а затем с помощью взрослых нашли ответы на многие вопросы. Но главное — они узнали, укусы каких насекомых представляют опасность для человека и как нужно себя вести, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, — рассказали в администрации «Школы Глория».

Закончилось исследование темы веселым развлечением «Разноцветная полянка». (вт)