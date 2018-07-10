Саммит Ассоциации университетов РФ и КНР впервые открылся на Урале

"Предыдущие саммиты проходили в Китае, — сказал Кокшаров. — Мы рады, что именно Екатеринбург был выбран для проведения встреч ректоров и молодых ученых". Он также отметил, что мероприятие проходит на фоне Российско-Китайского Экспо, которое в эти дни также принимает Екатеринбург. «Это привлекает к нему особое внимание со стороны наших коллег не только из образовательного сообщества, но и со стороны руководителей предприятий и государственных структур», — считает Виктор Кокшаров.

В пресс-службе вуза ТАСС пояснили, что в рамках саммита эксперты обсудят возможности взаимодействия сторон по ряду вопросов. «Одним из них станет альтернативная энергетика, которой будет посвящена отдельная научная конференция. Также представители вузов (России и Катая) рассмотрят возможности расширения академической мобильности», — уточнили в УрФУ.

Саммит будет проходить в Екатеринбурге до 13 июля и объединит около 300 представителей вузов двух стран. Организатором мероприятия выступил УрФУ, который на два года станет временным сопредседателем АТУРК с российской стороны. В этом году саммит АТУРК включен в программу Российско-Китайского Экспо, проходящего в Екатеринбурге параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018.