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Единую систему образовательных стандартов предложила создать Ассоциации техвузов РФ и КНР
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Единую систему образовательных стандартов предложила создать Ассоциации техвузов РФ и КНР 

ТАСС 11 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), которая объединяет 60 вузов, намерена разработать единую систему стандартов для образовательных программ. Об этом в среду сообщил исполнительный директор АТУРК, проректор по научно-методической работе Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана Сергей Коршунов на российско-китайском форуме ректоров, проходящем в Екатеринбурге в рамках четвертого саммита АТУРК.
"Одна из основных идей АТУРК — развитие академической мобильности, обмен студентами. В России сейчас развивается система не государственной, а профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и вузов,
почему бы нам в АТУРК не разработать систему единых образовательных стандартов для российских и китайских вузов, что позволит осуществлять мобильность и ликвидировать барьеры между вузами. На основе образовательных стандартов АТУРК можно организовать профессионально-общественную аккредитацию со стороны специально созданного аккредитационного органа. Это трудная, но вполне реализуемая задача", — сказал он.
АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и МГТУ им. Баумана с целью содействия развитию высшего образования. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них — 51 университет — участник ассоциации и девять университетов— наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.
Четвертый саммит АТУРК, организатором которого является УрФУ, включен в программу Российско-Китайского ЭКСПО, проходящего в Екатеринбурге параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018, в России он проводится впервые. Около 300 представителей вузов двух стран примут участие в программе саммита, в которую помимо российско-китайского форума ректоров входит съезд координаторов университетов и научная конференция по альтернативной энергетике.
Ранее сообщалось, что на полях саммита члены ассоциации также договорились о сотрудничестве с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei по организации студенческих стажировок, а также об увеличении студенческого обмена до 100 тыс. человек в год к 2020 году.
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