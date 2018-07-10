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В школе №152 района Аэропорт подготовят юных гимнасток
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В школе №152 района Аэропорт подготовят юных гимнасток 

Управа района Аэропорт города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В школе № 152, которая расположена на территории района Аэропорт, объявили о приеме в секцию художественной гимнастики. Записаться можно на портале mos.ru, начиная с 15 июля. Об этом рассказали в администрации учреждения образования.
— Несмотря на свой юный возраст, девочки, занимающиеся в нашей секции, добиваются высоких результатов и уже не раз становились победителями состязаний разного уровня, — поделился представитель администрации. — Занятия художественной гимнастикой полезны для укрепления здоровья, поддержания на высоком уровне физической и умственной работоспособности.
Школа № 152 расположена по адресу 1-я Аэропортовская ул., д. 1. (мю)
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