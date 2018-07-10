Ректор БелГУ рассказал о скидках на обучение для отличников

В новом учебном году произойдут изменения в системе софинансирования обучающихся вузов.

«Теперь система скидок в 20-35% от стоимости обучения, будет действовать весь первый год вне зависимости от успеваемости. Если в следующем году студент будет плохо учиться, то эта скидка будет отменена, но её можно будет вернуть, даже если вы её потеряли до введения этой системы, если значительно повысить свою успеваемость и успешно сдать сессию. Тем самым мы даём студентам управление льготой и мотивируем их обучаться на «хорошо» и «отлично» в целях экономии средств», — рассказал ректор Белгородского государственного научно-исследовательского университета Олег Полухин

Бюджетных мест в НИУ БелГУ в этом году 2,5 тысячи. Больше всего заявлений уже подали на медицинские, педагогические и юридические направления подготовки. Минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вуз — 130.

«Эту планку мы опускать не собираемся, — подчеркнул ректор. — У абитуриентов с меньшим количеством баллов мы просто не принимаем документы. Тем самым мы хотим объединять в стенах университета самых сильных учеников, чтобы на выходе получить качественно образованных специалистов».