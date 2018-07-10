Ещё
Ректор БелГУ рассказал о скидках на обучение для отличников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор БелГУ рассказал о скидках на обучение для отличников 

АиФ 14 часов назад
Фото: АиФ
В новом учебном году произойдут изменения в системе софинансирования обучающихся вузов.
«Теперь система скидок в 20-35% от стоимости обучения, будет действовать весь первый год вне зависимости от успеваемости. Если в следующем году студент будет плохо учиться, то эта скидка будет отменена, но её можно будет вернуть, даже если вы её потеряли до введения этой системы, если значительно повысить свою успеваемость и успешно сдать сессию. Тем самым мы даём студентам управление льготой и мотивируем их обучаться на «хорошо» и «отлично» в целях экономии средств», — рассказал ректор Белгородского государственного научно-исследовательского университета Олег Полухин
Бюджетных мест в НИУ БелГУ в этом году 2,5 тысячи. Больше всего заявлений уже подали на медицинские, педагогические и юридические направления подготовки. Минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вуз — 130.
«Эту планку мы опускать не собираемся, — подчеркнул ректор. — У абитуриентов с меньшим количеством баллов мы просто не принимаем документы. Тем самым мы хотим объединять в стенах университета самых сильных учеников, чтобы на выходе получить качественно образованных специалистов».
АиФ: последние новости
На СГОКе обсудили вопросы сотрудничества с базовым учебным заведением Тамбовский лицей вошел в ТОП-50 лучших школ страны Планируем бюджет. Сколько бюджетных мест в вузах Воронежа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей48
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России144
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение