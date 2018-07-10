Поступи на бюджет и спи спокойно: изучаем специальности для «лириков» в нижегородских вузах

ННГУ им. Лобачевского

Больше всего бюджетных мест вновь оказалось в ННГУ им. Лобачевского. Свыше 3000 человек смогут получить бесплатное образование. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Мария Рябоконь напоминает, что проходной балл университетом не регулируется. Он складывается из таких факторов, как количество заявлений, поданных абитуриентами, число бюджетных мест, количество баллов, заявленных поступающими, а также число абитуриентов-льготников и документов, поданных в установленный срок.

На биологию открыто 160 мест: 79 бюджетных мест.9 бюджетных мест по квоте.2 бюджетных места для Министерства образования Нижегородской области.70 платных мест (137 тысяч рублей в год).

На психологию служебной деятельности есть 80 мест: 18 бюджетных мест.2 бюджетных места по квоте.60 платных мест (137 тысяч рублей в год).

На таможенное дело есть 134 места: 12 бюджетных мест.2 бюджетных места по квоте.120 платных мест (122,5 тысячи рублей в год).

На физику выделено 60 мест: 27 бюджетных мест.3 бюджетных места по квоте.30 платных мест (137 тысяч рублей в год).

На журналистику есть 116 мест: 14 бюджетных мест.2 бюджетных места по квоте.100 платных места (137 тысяч рублей).

На фундаментальную математику и механику есть 47 мест: 15 бюджетных мест.2 бюджетных места по квоте.30 платных места (122,5 тысячи рублей в год).

Высшая школа экономики

Нижегородский филиал Высшей школы экономики, как и другие вузы, предоставляет бюджетные места. Здесь студенты могут выучиться не только на ведущих экономистов, но и на разработчиков мобильных приложений или, к примеру, работать с машинами и искусственным интеллектом.

На математику открыто 33 места: 20 бюджетных мест.10 платных мест (200 тысяч рублей в год).3 платных места для иностранцев.

На юриспруденцию открыто 75 мест:

50 бюджетных мест.20 платных мест (175 тысяч рублей в год) 5 платных мест для иностранцев.

На управление бизнесом есть 100 мест: 65 бюджетных мест.30 платных мест (175 тысяч рублей в год) 5 платных мест для иностранцев.

На экономику открыто 110 мест: 75 бюджетных мест.30 платных мест (175 тысяч рублей в год) 5 платных мест для иностранцев.

На филологию открыто 43 места: 20 бюджетных мест.20 платных мест (140 тысяч рублей в год) 3 платных места для иностранцев.

На фундаментальную и прикладную лингвистику смогут поступить 43 человека: 20 бюджетных мест.20 платных мест (145 тысяч рублей в год) 3 платных места для иностранцев.

НГЛУ им. Добролюбова

Лингвистический университет им. Добролюбова приглашает желающих изучать восточные языки, такие как китайский и японский. Темпы экономического роста Китая и Японии являются одними из самых высоких, поэтому специалисты, владеющие данными языками востребованы в первую очередь и в бизнесе, и в политике.

На экономику и управление открыто 150 мест: 22 бюджетных места.3 бюджетных места по квоте.125 платных мест (120 тысяч рублей в год)

На изучение китайского и английского языка есть 60 мест: 4 бюджетных места.1 бюджетное место по квоте.1 бюджетное место по квоте целевого назначения.54 платных места (140 тысяч рублей в год)

На изучение японского и английского языка есть так же 60 мест: 5 бюджетных мест.1 бюджетное место по квоте.54 платных места (140 тысяч рублей в год)

На международные отношения открыто 60 мест: 6 бюджетных мест.1 бюджетное место по квоте.1 бюджетное место по квоте целевого назначения.52 платных места (145 тысяч рублей в год)

На рекламу и связи с общественностью в этом году смогу поступить 73 человека: 5 бюджетных мест.1 бюджетное место по квоте.67 платных мест (125 тысяч рублей в год)

Приволжский исследовательский медицинский университет

Приволжский исследовательский медицинский университет (бывшая Нижегородская государственная медицинская академия) тоже предоставляет бюджетные места абитуриентам. С 2016 года молодые медицинские сотрудники (возраст до 50 лет), прибывшие на работу в сельскую местность, смогут получить компенсацию в размере 1 млн рублей (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2016 года).

На лечебное дело открыто 350 мест: 37 бюджетных мест.20 бюджетных мест по особой квоте.143 бюджетных места по целевой квоте.150 платных мест (162,2 тысячи рублей в год)

На педиатрию есть 180 мест: 16 бюджетных мест.10 бюджетных мест по особой квоте.74 бюджетных места по целевой квоте.80 платных мест (151,8 тысячи рублей в год)

Стоматологами смогут стать 135 человек: 15 бюджетных мест.4 бюджетных места по особой квоте.16 бюджетных мест по целевой квоте.100 платных мест (243,3 тысячи рублей в год)

На фармацию есть 180 мест: 12 бюджетных мест.2 бюджетных места по особой квоте.6 бюджетных мест по целевой квоте.160 платных мест (135,2 тысячи рублей в год)

Мининский университет

Мининский университет начал использование сервиса смс-информирования. Теперь по важным вопросам, касающимся обучения, студентам будут осуществляться рассылки. Это нововведение позволит вовремя должным образом среагировать на важные сообщения.

На географию есть 23 места: 15 бюджетных мест.2 бюджетных места по особой квоте.1 бюджетное место по целевой квоте.5 платных мест (111,3 тысячи рублей в год).

На логопедию смогут поступить 22 человека: 15 бюджетных мест.2 бюджетных места по особой квоте.3 бюджетных места по целевой квоте.2 платных места (122,1 тысячи рублей в год)

На педагогическое образование (история и право) открыто 30 мест: 10 бюджетных мест.2 бюджетных места по особой квоте.3 бюджетных места по целевой квоте.15 платных мест (111,3 тысячи рублей в год)

На экологию и природопользование выделено 22 места: 15 бюджетных мест.2 бюджетных места по особой квоте.5 платных мест (111,3 тысячи рублей в год)

За более подробной информацией, касающейся наличия бюджетных мест, поступления и обучения в вузах Нижнего Новгорода, можно обратиться на официальные сайты учебных учреждений либо лично связаться с приемной комиссией.