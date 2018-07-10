За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафовано образовательное учреждение

За нарушения при приеме на работу бывшего госслужащего оштрафовано федеральное государственное автономное образовательное учреждении высшего образования « Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

В ходе проверки, проведенной прокуратурой ЦАО г. Москвы , выявлены нарушения законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“.

Установлено, что в мае 2016 года в методологический отдел Управления дополнительного образования ФГАОУ ВО „НИУ „ВШЭ“ на должность начальника отдела принята бывший сотрудник Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции.

В нарушение ст. 12 Федерального закона „О противодействии коррупции“ новый работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по последнему месту его службы.

По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении ФГАОУ ВО „НИУ „ВШЭ“ и его должностного лица — директора по дополнительному профессиональному образованию Коваль Е. А. два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 387 Басманного района г. Москвы виновные юридическое и должностное лица привлечены

к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. рублей.

Исполнение находится на контроле прокуратуры округа.