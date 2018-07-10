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Рабочие снесли в Сасове обелиск к 50-летию образования СССР — видео
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Рабочие снесли в Сасове обелиск к 50-летию образования СССР — видео 

АиФ Рязань 14 часов назад
В Сасове снесли обелиск, который установили в 1972 году к 50-летию образования СССР, сообщает издательство «Пресса».
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