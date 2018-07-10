Лимонов жестко раскритиковал школу и призвал отправлять детей работать с 14 лет

Лидер партии «Другая Россия» Эдуард лимонов заявил, что в России необходимо урезать школьное образование, поскольку школа разрушает здоровье и не дает знаний.

«Заголовок интервью с академиком РАН : «Школа — это фактор, разрушающий здоровье детей». Наконец! Наконец начинают соображать. Практически все выходят из школы изрядно постаревшими, сгорбленными, и не имеющими нужных знаний. Здоровье гробится во имя не нужных для жизни знаний», — заявил лидер партии «Другая Россия», публицист Эдуард Лимонов в Live Journal.

Он заявил, что многие знания оказываются ненужными:

«Одиннадцать лет недосыпа, сидения на задницах в смиренных позах, уродуют человека навсегда. А у многих впереди еще пять лет в институтах. Лишенные бегания, прыгания, движений конечно дети сломлены и закованы в такое состояние преждевременного старчества», — пишет публицист.

По мнению Лимонова, школа «должна отпускать своих жертв в 14 лет, а высшее образование — всего лишь дурная устаревшая прихоть ваших как правило недоучившихся родителей. Высшее образование для большинства — это наказание. Если опустить возраст зрелости до 14 лет, и позволить трудоустройство с 14 лет — вот и не нужно будет повышать пенсионный возраст!», — заявил он.