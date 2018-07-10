Ещё
Лимонов жестко раскритиковал школу и призвал отправлять детей работать с 14 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лимонов жестко раскритиковал школу и призвал отправлять детей работать с 14 лет 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер партии «Другая Россия» Эдуард лимонов заявил, что в России необходимо урезать школьное образование, поскольку школа разрушает здоровье и не дает знаний.
«Заголовок интервью с академиком РАН: «Школа — это фактор, разрушающий здоровье детей». Наконец! Наконец начинают соображать. Практически все выходят из школы изрядно постаревшими, сгорбленными, и не имеющими нужных знаний. Здоровье гробится во имя не нужных для жизни знаний», — заявил лидер партии «Другая Россия», публицист Эдуард Лимонов в Live Journal.
Он заявил, что многие знания оказываются ненужными:
«Одиннадцать лет недосыпа, сидения на задницах в смиренных позах, уродуют человека навсегда. А у многих впереди еще пять лет в институтах. Лишенные бегания, прыгания, движений конечно дети сломлены и закованы в такое состояние преждевременного старчества», — пишет публицист.
По мнению Лимонова, школа «должна отпускать своих жертв в 14 лет, а высшее образование — всего лишь дурная устаревшая прихоть ваших как правило недоучившихся родителей. Высшее образование для большинства — это наказание. Если опустить возраст зрелости до 14 лет, и позволить трудоустройство с 14 лет — вот и не нужно будет повышать пенсионный возраст!», — заявил он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Рособрнадзоре отреагировали на результаты опроса о ЕГЭ Медведев подвел итоги ЕГЭ Половина выпускников колледжей не сдала независимый экзамен на профпригодность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции7
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России154
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение