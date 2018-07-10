Ещё
Конференция об архитектурном образовании и карьере «Открытый город» пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конференция об архитектурном образовании и карьере «Открытый город» пройдет в Москве 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. 27-28 сентября в Москве состоится очередная ежегодная конференция об архитектурном и градостроительном образовании и карьере «Открытый город», организованная Москомархитектурой. К участию приглашаются студенты и молодые выпускники московских архитектурных ВУЗов, а также архитектурных колледжей. Всего архитектурным специальностям в Москве единовременно обучается более 3 000 человек.
Посетителей «Открытого города» ждет насыщенная программа: лекции, защита студенческих работ, уникальные исследования профессионального рынка, выставка, посвященная уходящим и набирающим обороты трендам в архитектуре и городском планировании.
В программе этого года: круглый стол «Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов»; презентация международной программы Master in collective housing, разработанная Политехническим институтом Мадрида и Швейцарской высшей технологической школой; кейс-сессия «Архитектура успеха и карьерные стратегии»; реалити-шоу: «Как мы искали работу в архитектурном бюро?», вечерний диалог «Отцы и дети — династии в архитектурной профессии» и многое другое.
Перед конференцией для молодых архитекторов запланирован ряд экскурсий на строящиеся объекты, лекции и воркшопы от ведущих бюро Москвы. Результаты работы воркшопов команды представят во второй день конференции. Также 28 сентября студенты смогут защитить дипломные и курсовые проекты перед Архсоветом Москвы и получить обратную связь от ведущих архитекторов и девелоперов столицы. В рамках Portfolio Review участники — студенты, магистры и выпускники архитектурных вузов — получат возможность продемонстрировать собственные портфолио, которые зачастую говорят о профессионале намного ярче дипломов и резюме. Кроме того, в этом году на конференции будет представлено уникальное исследование: «Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике». Предметом обсуждения также станет «Атлас архитектурных профессий», который покажет, какие навыки, и какие специальности будут востребованы в архитектурной среде в ближайшие годы, а какие потеряют актуальность.
О мероприятии
Конференция «Открытый город» — крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, проходит в Москве 27-28 сентября под эгидой Москомархитектуры уже 3-й год подряд. В программе мероприятия: воркшопы от ведущих архитектурных бюро, сессии по актуальнейшим вопросам российского архитектурного образования, тематическая выставка, Portfolio Review — презентация студенческих портфолио перед ведущими архитекторами и девелоперами Москвы и многое другое.
Участие в конференции — бесплатно, при обязательной регистрации!
Зарегистрироваться на конференцию «Открытый город». При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам, указанным ниже
Регистрация участников
Екатерина Иванова opencity.mka@gmail.com +7 915 018 93 14  Регистрация СМИ  Мария Ульянова press.mka@gmail.com +7 499 766 21 25
ТАСС: последние новости
Рособрнадзор: система ЕГЭ объективно и отлично работает Волонтеры центра по поиску пропавших детей пройдут курс подготовки в университете спецназа Медведев: ЕГЭ прошел без серьезных осложнений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции8
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России157
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение