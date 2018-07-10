Конференция об архитектурном образовании и карьере «Открытый город» пройдет в Москве

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. 27-28 сентября в Москве состоится очередная ежегодная конференция об архитектурном и градостроительном образовании и карьере «Открытый город», организованная Москомархитектурой. К участию приглашаются студенты и молодые выпускники московских архитектурных ВУЗов, а также архитектурных колледжей. Всего архитектурным специальностям в Москве единовременно обучается более 3 000 человек.

Посетителей «Открытого города» ждет насыщенная программа: лекции, защита студенческих работ, уникальные исследования профессионального рынка, выставка, посвященная уходящим и набирающим обороты трендам в архитектуре и городском планировании.

В программе этого года: круглый стол «Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов»; презентация международной программы Master in collective housing, разработанная Политехническим институтом Мадрида и Швейцарской высшей технологической школой; кейс-сессия «Архитектура успеха и карьерные стратегии»; реалити-шоу: «Как мы искали работу в архитектурном бюро?», вечерний диалог «Отцы и дети — династии в архитектурной профессии» и многое другое.

Перед конференцией для молодых архитекторов запланирован ряд экскурсий на строящиеся объекты, лекции и воркшопы от ведущих бюро Москвы. Результаты работы воркшопов команды представят во второй день конференции. Также 28 сентября студенты смогут защитить дипломные и курсовые проекты перед Архсоветом Москвы и получить обратную связь от ведущих архитекторов и девелоперов столицы. В рамках Portfolio Review участники — студенты, магистры и выпускники архитектурных вузов — получат возможность продемонстрировать собственные портфолио, которые зачастую говорят о профессионале намного ярче дипломов и резюме. Кроме того, в этом году на конференции будет представлено уникальное исследование: «Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике». Предметом обсуждения также станет «Атлас архитектурных профессий», который покажет, какие навыки, и какие специальности будут востребованы в архитектурной среде в ближайшие годы, а какие потеряют актуальность.

О мероприятии

Конференция «Открытый город» — крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, проходит в Москве 27-28 сентября под эгидой Москомархитектуры уже 3-й год подряд. В программе мероприятия: воркшопы от ведущих архитектурных бюро, сессии по актуальнейшим вопросам российского архитектурного образования, тематическая выставка, Portfolio Review — презентация студенческих портфолио перед ведущими архитекторами и девелоперами Москвы и многое другое.

Участие в конференции — бесплатно, при обязательной регистрации!

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