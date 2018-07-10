Одна из школ Хорошевки получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах 

Номер издания «Учительская газета — Москва», посвященный деятельности межрайонного совета директоров образовательных организаций № 33 (директор — Ильичева Ирина, депутат МГД), был презентован на еженедельном селекторе Департамента образования Москвы.
Темой номера, на фоне проходящего в стране чемпионата мира по футболу, стало лидерство, а сквозной темой — лозунг «Чемпионами становятся в школе».
Школа № 1409 Хорошевского района получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах. Всего восемь московских школ получили этот статус. (еп)