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Одна из школ Хорошевки получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах
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Одна из школ Хорошевки получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах 

Управа района Хорошевский города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Номер издания «Учительская газета — Москва», посвященный деятельности межрайонного совета директоров образовательных организаций № 33 (директор — Ильичева Ирина, депутат МГД), был презентован на еженедельном селекторе Департамента образования Москвы.
Темой номера, на фоне проходящего в стране чемпионата мира по футболу, стало лидерство, а сквозной темой — лозунг «Чемпионами становятся в школе».
Школа № 1409 Хорошевского района получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах. Всего восемь московских школ получили этот статус. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
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