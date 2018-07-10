Одна из школ Хорошевки получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах

Темой номера, на фоне проходящего в стране чемпионата мира по футболу, стало лидерство, а сквозной темой — лозунг «Чемпионами становятся в школе».

Школа № 1409 Хорошевского района получила статус партнера Московского образовательного телеканала в цифровых проектах. Всего восемь московских школ получили этот статус. (еп)