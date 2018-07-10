Кадетов из Хорошевки будут готовить к работе военных переводчиков

Осенью 2017 года в школе № 1287 появился кадетский 7-й класс (на базе 6-х классов) по профилю «Военный переводчик» в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Кадетский класс в московской школе». На сегодняшний день проводится набор учащихся на новый учебный год.

— Зачисление будет производиться по результатам собеседования и при наличии основной группы здоровья, — отметили в администрации школы. — Основная направленность кадетского класса нашей школы — подготовка военных переводчиков, которая осуществляется во взаимодействии с Военным университетом МО РФ

Наряду с общеобразовательной программой в кадетском классе будет действовать программа кадетского компонента. Она направлена на военную подготовку обучающихся, их физическое, духовно-нравственное и творческое развитие.

Заявление подается через портал https://www.mos.ru/. Всю необходимую информацию об обучении в кадетском кассе и порядке приема можно найти на сайте школы http://sch1287s.mskobr.ru/cadet-class/. (еп)