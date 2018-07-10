В ОНФ рассказали о проблемах с обеспечением дорожной безопасности в школах

В каждой третьей российской школе существуют проблемы с обеспечением дорожной безопасности, заявил « Парламентской газете » координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков

По его словам, в адрес Общероссийского народного фронта приходит большое количество жалоб от родителей школьников на нарушение организации дорожного движения возле образовательных учреждений.

«Результаты проведённых экспертами рейдов показали, что в каждой третьей школе существуют проблемы с обеспечением дорожной безопасности: отсутствуют пешеходные переходы, нет «лежачих полицейских», необходимых дорожных знаков», — сказал эксперт.

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Он рассказал, что с января 2018 года активисты провели рейды в 500 школах 83 регионов страны. По итогам проверок в 157 образовательных учреждениях были выявлены указанные проблемы.

«Так, у 110 из 500 школ отсутствовали «лежачие полицейские», у 86 школ нет тротуара или асфальтированного огороженного прохода к зданию, дети ходят по обочине дороги или по проезжей части», — сказал Рожков.

Он подчеркнул, что отсутствие разметки, предупредительных знаков, светофоров, переходов, «лежачих полицейских» является серьёзным риском возникновения аварийной ситуации. «Чтобы уберечь детей от неприятностей, необходимо заранее позаботиться об организации дорожного движения возле детского сада, школы, лицея, колледжа», — сказал Рожков.

Он также отметил, что после писем общественников в адрес органов местного самоуправления в ряде регионов выявленные во время рейдов нарушения были устранены.

«В последнее время много внимания уделяется обучению детей правилам дорожной безопасности. Но при этом необходимые элементы безопасности рядом с учебными учреждениями зачастую просто отсутствуют. Все эти дороги находятся в собственности органов местного самоуправления, но когда мы обращаемся к ним с предложением навести порядок, то, как правило, слышим в ответ одно и то же: нет денег», — отметил Виктор Рожков.