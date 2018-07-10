Ещё
В медицинском колледже на Шкулева состоялась защита выпускных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В медицинском колледже на Шкулева состоялась защита выпускных работ 

Управа района Текстильщики 15 часов назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Защита выпускных квалификационных работ состоялась в филиале №3 медицинского колледжа №6 на улице Шкулева. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Защита работ прошла по специальностям «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Студенты представляли теоретические и практические исследования по современным направлениям медицины. Члены государственной экзаменационной комиссии оценивали не только содержание и оформление ВКР, но и их представление — грамотное владение выпускниками материалом с использованием научной и медицинской терминологии, — пояснил сотрудник колледжа.
Напомним, что медицинский колледж в Текстильщиках находится по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Три выпускника школы №2088 в Текстильщиках набрали по 100 баллов на ЕГЭ В корпусах школы №2088 района Текстильщики начались ремонтные работы Школьники из Текстильщиков приняли участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции7
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России154
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение