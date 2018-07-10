В медицинском колледже на Шкулева состоялась защита выпускных работ

Защита выпускных квалификационных работ состоялась в филиале №3 медицинского колледжа №6 на улице Шкулева. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Защита работ прошла по специальностям «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Студенты представляли теоретические и практические исследования по современным направлениям медицины. Члены государственной экзаменационной комиссии оценивали не только содержание и оформление ВКР, но и их представление — грамотное владение выпускниками материалом с использованием научной и медицинской терминологии, — пояснил сотрудник колледжа.

Напомним, что медицинский колледж в Текстильщиках находится по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)