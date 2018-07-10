Инженерные каникулы завершились на базе кафедр НИУ «МЭИ»

В течение всего июня учащимся 10-х классов школ-партнеров НИУ «МЭИ» была предоставлена уникальная возможность пройти образовательную практику на базе кафедр университета в ходе летних инженерных каникул.

— Программа «Инженерные каникулы» содержала в себе различные формы занятий для учащихся: лекции, практикумы, встречи с известными учеными, выездные экскурсии на промышленные предприятия, в офисы крупных компаний и на объекты ТЭК, лабораторные работы с применением научно-исследовательского и учебного оборудования ведущих кафедр вуза, инженерные соревнования и др. Более половины обучающего курса было практико-ориентированным и преследовало цель комплексного погружения старшеклассников в вузовскую среду, — рассказали в пресс-службе вуза.

Занятия проходили на 27 кафедрах девяти институтов, входящих в состав НИУ «МЭИ», и позволили интегрировать полученные школьниками в течение учебного года базовые знания по профильным общеобразовательным и инженерным дисциплинам с реальными задачами, решаемыми на производстве и в лабораториях вуза.

Всего обучение в рамках программы «Инженерные каникулы» прошли 390 учащихся из пяти столичных школ: № 1502 при МЭИ, № 1207, № 1575, № 504 и № 444. В дальнейшем участники программы смогут успешно применить полученные в ходе мероприятия знания при выборе будущей профессии и составлении образовательной траектории в высшей школе, а также в своей научно-исследовательской деятельности. (еп)