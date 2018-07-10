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Ушёл из жизни профессор СГЮА Николай Матузов
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Ушёл из жизни профессор СГЮА Николай Матузов 

АиФ 15 часов назад
Доктор юридических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Академии гуманитарных наук, член Академии политических наук, профессор кафедры теории государства и права Николай Игнатьевич Матузов 10 июля 2018 года на 90 году ушел из жизни, сообщает пресс-служба СГЮА.
Николай Игнатьевич Матузов начал преподавать в Саратовском юридическом институте им. Д. И. Курского в 1960 году, посвятив научной и преподавательской деятельности 58 лет. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1973 году — докторскую.
Н. И. Матузов был известен в стране и за рубежом как выдающийся ученый-правовед, видный специалист в области общей теории государства и права, внесший большой вклад в развитие отечественной юридической науки и практики, в подготовку высокопрофессиональных кадров для государственного аппарата и правоохранительных органов.
Являлся автором более 200 научных работ, ставших знаковыми в истории российского права, а также соавтором ряда крупных коллективных научных трудов, вышедших в федеральных и региональных издательствах.
Особой гранью таланта Николая Матузова являлась педагогическая деятельность. На его лекциях, книгах и учебниках выросло не одно поколение выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА.
Под его началом защитили свои кандидатские диссертации 38 аспирантов, из которых 9 стали докторами юридических наук.
Ректорат, ученый совет, Совет ветеранов, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким профессора Н. И. Матузова и всем, кто имел честь учиться у него и работать с ним.
Гражданская панихида состоится 12 июля в 11.00 в 102 аудитории учебного корпуса №1 СГЮА по адресу: ул. Чернышевского, д.104.
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