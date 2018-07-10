Ушёл из жизни профессор СГЮА Николай Матузов

Доктор юридических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации , Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Академии гуманитарных наук, член Академии политических наук, профессор кафедры теории государства и права Николай Игнатьевич Матузов 10 июля 2018 года на 90 году ушел из жизни, сообщает пресс-служба СГЮА.

Николай Игнатьевич Матузов начал преподавать в Саратовском юридическом институте им. Д. И. Курского в 1960 году, посвятив научной и преподавательской деятельности 58 лет. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1973 году — докторскую.

Н. И. Матузов был известен в стране и за рубежом как выдающийся ученый-правовед, видный специалист в области общей теории государства и права, внесший большой вклад в развитие отечественной юридической науки и практики, в подготовку высокопрофессиональных кадров для государственного аппарата и правоохранительных органов

Являлся автором более 200 научных работ, ставших знаковыми в истории российского права, а также соавтором ряда крупных коллективных научных трудов, вышедших в федеральных и региональных издательствах.

Особой гранью таланта Николая Матузова являлась педагогическая деятельность. На его лекциях, книгах и учебниках выросло не одно поколение выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА.

Под его началом защитили свои кандидатские диссертации 38 аспирантов, из которых 9 стали докторами юридических наук.

Ректорат, ученый совет, Совет ветеранов, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким профессора Н. И. Матузова и всем, кто имел честь учиться у него и работать с ним.

Гражданская панихида состоится 12 июля в 11.00 в 102 аудитории учебного корпуса №1 СГЮА по адресу: ул. Чернышевского, д.104.