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Школа № 2072 набирает учеников в профильные классы
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Школа № 2072 набирает учеников в профильные классы 

Управа района Новогиреево 16 часов назад
Десятиклассников ждут профильные классы на любой вкус. В каждом классе будут учиться двадцать пять школьников.
Набор в профильные десятые классы объявлен в школе № 2072. Набор производится по семи направлениям: естественно-научное, технологическое, социально-экономическое, гуманитарное, социально-гуманитарное, историко-правовое, а также кадетский класс.
Для тех, кто все еще не определился со своими склонностями, есть и класс с универсальным профилем образования. Приём в профильные классы осуществляется по трём принципам: по результатам ОГЭ (русский язык, математика плюс профильные предметы); по результатам регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному предмету; по результатам Московской олимпиады школьников по профильному предмету.
Адрес школы: улица Перовская, дом 66.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 306-47-37.
Фото — Александр Калугин
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