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В корпусах школы №2088 района Текстильщики начались ремонтные работы
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В корпусах школы №2088 района Текстильщики начались ремонтные работы 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Ремонтные работы начались в зданиях школы №2088, которые расположены в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В корпусах школы будут отремонтированы трубопроводы, лестничные марши, осуществлены локальный ремонт кровли и монтаж навесов над подвальными лестницами по периметру зданий, — отметил сотрудник школы.
Добавим, что все ремонтные работы будут завершены до 15 августа.
Здания школы №2088 находятся по адресам: Волжский бульвар, дом 6, корпус 3, Волжский бульвар, дом 6, корпус 4, улица Саратовская, дом 3, корпус 3, улица Грайвороновская, дом 8, корпус 3, улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3, квартал Грайвороново 90а, корпус 15. (мю)
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