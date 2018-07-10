В одной из спортивных школ Ярославля нарушили федеральный закон

В школе №11 во время проверки выявили нарушения закона «О противодействии коррупции», в котором прописаны особенности приема на работу граждан, ранее проходивших государственную или муниципальную службу.

Работодатель при заключении трудового договора обязан в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать о заключении подобного договора работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. Директор учебного учреждения принял на работу тренера-преподавателя, который до этого занимал должность федеральной государственной гражданской службы в ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН России по Ярославской области ». Сообщение о трудоустройстве работника в спортивную школу в установленный законом срок не отправлялось.

В отношении Муниципального учреждения «Спортивная школа № 11» возбудили дело об административном правонарушении. Его отправили на рассмотрение мировому судье Красноперекопского судебного района.