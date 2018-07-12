В Уральском федеральном университете появится центр исследований в сфере телекоммуникаций

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Современный центр исследований в сфере телекоммуникационных технологий будет создан в Уральском федеральном университете (УрФУ). Меморандум об этом подписан в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил в четверг ТАСС доцент департамента раиоэлектроники и связи института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Николай Князев

"Это центр, который будет заниматься вопросами технологий в области телекоммуникаций, позволит демонстрировать готовые решения в области современных систем связей, в области «интернета вещей», в области «умного» города, дома, производства. Он будет ориентирован как на демонстрацию готовых вещей, так и на проведение научных исследование совместно с компанией «Кейсайт Текнолоджиз». Также здесь будет проходить обучение студентов, и по выходу из университета они будут получать не только диплом, но и международный сертификат о том, что они сертифицированные специалисты в данной области, что будет преимуществом при устройстве на работу", — сказал собеседник агентства.

"Кроме того, если какому-либо предприятию требуются решения в области систем связи, то мы сможем на нашей базе показать варианты. Также планируется проведение различных мероприятий: от международных конференций до студенческих конкурсов", — добавил Князев.

Компания «Кейсайт Текнолоджиз» работает с заказчиками более чем в 110 странах мира, являясь поставщиком современных технических решений в области высокоточных измерений для разработки и производства беспроводных цифровых систем, авиационного электронного и радиолокационного оборудования, обслуживания радиосвязи, мониторинга частотного спектра.