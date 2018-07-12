В Уральском федеральном университете появится центр исследований в сфере телекоммуникаций 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Современный центр исследований в сфере телекоммуникационных технологий будет создан в Уральском федеральном университете (УрФУ). Меморандум об этом подписан в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил в четверг ТАСС доцент департамента раиоэлектроники и связи института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Николай Князев.
"Это центр, который будет заниматься вопросами технологий в области телекоммуникаций, позволит демонстрировать готовые решения в области современных систем связей, в области «интернета вещей», в области «умного» города, дома, производства. Он будет ориентирован как на демонстрацию готовых вещей, так и на проведение научных исследование совместно с компанией «Кейсайт Текнолоджиз». Также здесь будет проходить обучение студентов, и по выходу из университета они будут получать не только диплом, но и международный сертификат о том, что они сертифицированные специалисты в данной области, что будет преимуществом при устройстве на работу", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе УрФУ пояснили, что на выставке ИННОПРОМ-2018 меморандум о сотрудничестве подписали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор «Кейсайт Текнолоджиз» Галина Смирнова.
"Кроме того, если какому-либо предприятию требуются решения в области систем связи, то мы сможем на нашей базе показать варианты. Также планируется проведение различных мероприятий: от международных конференций до студенческих конкурсов", — добавил Князев.
Компания «Кейсайт Текнолоджиз» работает с заказчиками более чем в 110 странах мира, являясь поставщиком современных технических решений в области высокоточных измерений для разработки и производства беспроводных цифровых систем, авиационного электронного и радиолокационного оборудования, обслуживания радиосвязи, мониторинга частотного спектра.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.