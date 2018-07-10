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Базовая кафедра Уральского Сбербанка впервые появится в Уральском федеральном университете
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Базовая кафедра Уральского Сбербанка впервые появится в Уральском федеральном университете 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский банк Сбербанка договорились о создании на базе вуза совместной базовой кафедры для подготовки специалистов по автоматизации финансовых систем. Соглашение об этом подписано на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
"В университете активно внедряются технологии проектного обучения, и совместная базовая кафедра станет источником новых тем студенческих проектов в области финтеха", — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров, добавив, что в рамках сотрудничества помимо студентов стажировки в банковских подразделениях будут проходить и действующие преподаватели, что позволит специалистам вуза актуализировать свои знания.
В пресс-службе вуза пояснили, что в соответствии с условиями соглашения специалисты банка и вуза будут совместно разрабатывать образовательные программы и учебно-методические материалы, проводить научные и прикладные исследования, направленные на развитие банковских продуктов и технологий. «Рост числа активных пользователей финансовых систем, их тесная интеграция с цифровыми сервисами и возрастающие в геометрической прогрессии объемы данных, которые генерируются людьми, подталкивают нас к необходимости формировать новое поколение специалистов, способных направить информационные потоки. Договор о создании базовой кафедры — это наша совместная с университетом попытка дать ответ на вызов времени», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.
Кроме того, еще одно соглашение подписано на выставке между банком и Уральским государственным горным университетом (УГГУ), сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. «Мы будем развивать взаимодействие по целому ряду направлений, в том числе — реализуем на базе УГГУ полноценный кампусный проект. Это подразумевает создание целой инфраструктуры, включая оснащение университета десятком банковских терминалов и выпуск почти 3 тыс. банковских карт „МИР“ с расширенным функционалом. Дизайн банковских карт будет особенным: на их лицевой стороне будет изображен главный корпус старейшего уральского вуза», — пояснил Черкашин.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером «Иннопром-2018» стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
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