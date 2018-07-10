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Свердловский депутат помог школьникам наточить коньки
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Свердловский депутат помог школьникам наточить коньки 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Очередной подарок детям сделал известный в Екатеринбурге «Зяблицев-Фонд». На этот раз организация депутата Заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева презентовала детскому хоккейному клубу «Исток» оборудование для заточки коньков. Об этом на своей станице в Facebook сообщил член общественного движения «Наш — Октябрьский!» Виктор Карташев, передает "Уралинформбюро".
Ранее «Зяблицев-Фонд» неоднократно финансово помогал детям. Например, в школе №62 при его содействии был открыт музей учреждения. А в школу №28 за счет «депутатского» миллиона Евгения Зяблицева было закуплено компьютерное образование для сдачи ЕГЭ.
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