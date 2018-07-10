Свердловский депутат помог школьникам наточить коньки

Очередной подарок детям сделал известный в Екатеринбурге «Зяблицев-Фонд». На этот раз организация депутата Заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева презентовала детскому хоккейному клубу «Исток» оборудование для заточки коньков. Об этом на своей станице в Facebook сообщил член общественного движения «Наш — Октябрьский!» Виктор Карташев, передает "Уралинформбюро"

Ранее «Зяблицев-Фонд» неоднократно финансово помогал детям. Например, в школе №62 при его содействии был открыт музей учреждения. А в школу №28 за счет «депутатского» миллиона Евгения Зяблицева было закуплено компьютерное образование для сдачи ЕГЭ.