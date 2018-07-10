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В школе района Савелки открылся набор школьников в профильные классы
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В школе района Савелки открылся набор школьников в профильные классы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Школа № 609 в 3-м микрорайоне Зеленограда приглашает девятиклассников, успешно окончивших учебу, в профильные 10-е классы.
В предстоящем учебном году в школе открываются четыре профиля: технологический (физико-математический), социально-экономический, естественно-научный (химико-биологический), а также универсальный с углубленным изучением математики, русского языка и обществознания.
В рамках каждого профиля предусмотрены спецкурсы, профильный универсальный компонент, возможность составления индивидуального образовательного маршрута и работа над бизнес-проектами. Проектная деятельность школьников будет осуществляться под руководством преподавателей из МИЭТ, МГПУ, РМАТ, а предпрофессиональную практику ребята смогут пройти на базе профильных вузов и предприятий города.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-977-549-27-80.
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