Васильева рассказала о влиянии технологий на образование 

Министр просвещения Ольга Васильева в беседе с kp.ru рассказала о влиянии технологий на образование.
«Я убеждена, что без серьёзных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать, как будет развиваться мир. Говорить, что гаджеты заменят всё в мире? Это пустое», — отметила она.
По словам министра, никакой гаджет не заменит учителя, и ни одна цивилизованная страна не пытается это делать.
Как заявила Васильева, бывает и так, что новые технологии тормозят движение вперёд, например, компьютерная зависимость.
«Цифровизация не заменит вечное предназначение образования — обучение и воспитание», — сказала она.
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