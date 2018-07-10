Васильева рассказала о влиянии технологий на образование

«Я убеждена, что без серьёзных исследований в области детской физиологии, психологии мы не сможем сказать, как будет развиваться мир. Говорить, что гаджеты заменят всё в мире? Это пустое», — отметила она.

По словам министра, никакой гаджет не заменит учителя, и ни одна цивилизованная страна не пытается это делать.

Как заявила Васильева, бывает и так, что новые технологии тормозят движение вперёд, например, компьютерная зависимость.

«Цифровизация не заменит вечное предназначение образования — обучение и воспитание», — сказала она.