Половину махачкалинских школ отремонтируют по проекту «100 школ»

35 школ в Махачкале будут отремонтированы по республиканской программе «100 школ». На работы по ремонту и улучшения материального состояния общеобразовательных учреждений власти региона выделят специальные субсидии.

«В столице Дагестана 35 общеобразовательных учреждений примут участие в конкурсе на выделение субсидий из республиканского бюджета в объеме 2 миллиона рублей. Предоставление субсидии городу позволит улучшить состояние материально-технической базы инфраструктуры общего образования, а также сократить количество общеобразовательных организаций, здания которых не соответствуют предъявляемым требованиям», — сообщается на сайте мэрии.

Всего в Махачкале работают 70 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 78 628 детей. Из них только 48 отвечают современным требованиям, однако в 35 школах из-за недостатка в финансировании годами не проводится текущий и капитальный ремонт.