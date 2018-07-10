Глеб Никитин встретится с лучшими выпускниками 2018 года

11 июля 2018 года в Государственном общеобразовательном учреждении «Лицей-интернат „Центр одаренных детей“ состоится встреча главы Нижегородской области Глеба Никитина с победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников и выпускниками, получившими по два стобалльных результата по итогам ЕГЭ.

В рамках встречи они обсудят успехи нижегородских школьников в интеллектуальных соревнованиях, планы ребят по дальнейшему обучению и трудоустройству.

Среди выпускников нижегородских школ 2018 года 1 победитель и 3 призера всероссийских олимпиад по обществознанию, 3 — по экономике, по 2 — по русскому языку, праву и географии, по 1 — по истории, МХК, информатике, ОБЖ, технологии.

Также, по данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, 6выпускников получили по два стобалльных результата на ЕГЭ.

Напомним, основной период ЕГЭ проходил с 28 мая 2018 года по 2 июля 2018 года. В экзаменах приняли участие около 14 тысяч выпускников школ, было открыто 93 пункта проведения экзамена, в проведении ЕГЭ было задействовано 7,5 тысяч педагогов.