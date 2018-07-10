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Карельские заключенные предпочитают учиться на кочегара
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Карельские заключенные предпочитают учиться на кочегара 

Карельские вести 2 часа назад
В профессиональных образовательных учреждениях УФСИН по РК прошла итоговая аттестация.
Выпуск прошедших обучение осуждённых с дипломами о среднем профессиональном образовании и свидетельствами о получении профессии рабочего в 2017/2018 учебном году составил 520 человек.
В завершившемся учебном году, как и на протяжении ряда последних лет наибольшей популярностью среди осуждённых пользовались профессии «Машинист (кочегар) котельной — 73 выпускника, „Повар“ — 71 выпускник, „Швея“ — 65 выпускников. 20 осуждённых получили дипломы по специальности „Слесарь по ремонту автомобилей“, 16 человек — по специальности „Электрогазосварщик“, 18 — человек — по специальности „Стропальщик“.
Всего же обучение велось по 15 направлениям подготовки, востребованным как в исправительных учреждениях УИС, так и на рынке труда Республики Карелия
В настоящий момент образовательные учреждения УФСИН закрыты на каникулы до сентября, сообщает пресс-служба ведомства. Во всех исправительных учреждениях уже активно приступили к подготовке к новому учебному году: идут косметические ремонты помещений, обновляется материально-техническая база училищ, проводится предварительная работа по набору новых студентов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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