Свою квалификацию повышают богородские учителя

Преподаватели школы общего образования из технологического колледжа №21 прошли обучения на специализированных курсах.

Пока учащиеся отдыхают на летних каникулах, учителя приступили к повышению своей квалификации. Так преподавательский состав из структурного подразделения «Школа общего образования» технологического колледжа №21 прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме «Технология формирования метапредметных компетенций обучающихся».

Преподавателями обучающего курса стали доктор педагогических наук, доцент, директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Марина Шалашова и доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального развития педагогических работников Института дополнительного образования МГПУ Андрей Иоффе.