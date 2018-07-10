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Свою квалификацию повышают богородские учителя
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Свою квалификацию повышают богородские учителя 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Преподаватели школы общего образования из технологического колледжа №21 прошли обучения на специализированных курсах.
Пока учащиеся отдыхают на летних каникулах, учителя приступили к повышению своей квалификации. Так преподавательский состав из структурного подразделения «Школа общего образования» технологического колледжа №21 прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме «Технология формирования метапредметных компетенций обучающихся».
Преподавателями обучающего курса стали доктор педагогических наук, доцент, директор Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Марина Шалашова и доктор педагогических наук, профессор кафедры профессионального развития педагогических работников Института дополнительного образования МГПУ Андрей Иоффе.
Полученные новые знания и навыки теперь будут использованы в работе со школьниками из Богородского.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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