Биография Дмитрия Пескова

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Николаевич Песков родился 26 декабря 1975 года в Воронеже.

В 1998 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «молодежные политические движения», в 1999 году — магистратуру факультета политических наук Московской школы социальных и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester).

С 2000 года Дмитрий Песков работал в МГИМО (У) МИД России , где руководил разработкой стратегии развития университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации международных исследований. Последняя должность — директор по инновациям, заместитель проректора по научной работе.

В 2008 году создал проектную группу «Метавер», которая занимается разработкой новых форм образования, проектами на стыке образования и венчурной экономики.

В 2009 году возглавил управление стратегических разработок ОАО «Государственное акционерное общество „Всероссийский выставочный центр“.

В 2011 году назначен на должность директора направления „Молодые профессионалы“ Агентства стратегических инициатив

Дмитрий Песков — координатор и соразработчик комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках „Национальная технологическая инициатива“; соавтор модели „Цифровая экономика“; со-руководитель группы „Кадры и образование“ программы „Цифровая экономика“; автор программы „Глобальное образование“.

10 июля 2018 года назначен специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития.

Дмитрий Песков — член экспертного совета при правительстве Российской Федерации , глава Совета Союза „Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia“, член совета директоров ПАО „Аэрофлот“ , член совета директоров АО „РВК“.

Имеет Благодарность президента Российской Федерации. Награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени.