Российская академия наук будет работать на оборону и безопасность 

Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Госдума приняла поправки в закон о Российской академии наук. Теперь РАН будет заниматься прогнозированием научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также проводить исследования в интересах обороны и безопасности страны.
Эти поправки в закон «О Российской академии наук» в Госдуму внес 27 марта президент РФ. Документом «предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий», — отмечается в пояснительной записке. Кроме задач по научному, научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию развития страны РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи, сообщается на сайте Госдумы. Председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что поправки были внесены в Госдуму «по результатам очень серьезных консультаций, которые шли между президентом и руководством академии в новом составе». Итоговый текст документа, по его словам, был поддержан всеми сторонами. "Принятия этого закона, безусловно, ждут российские ученые", — подчеркнул Вячеслав Никонов.