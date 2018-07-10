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Госдума приняла во втором чтении закон о контроле за состоянием аттракционов
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Госдума приняла во втором чтении закон о контроле за состоянием аттракционов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Полномочия в сфере государственного технического надзора за состоянием всех видов аттракционов будут переданы на региональный уровень. Соответствующий законопроект 10 июля Госдума приняла во втором чтении.
Изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» были разработаны и внесены на рассмотрение Самарской губернской думой.
Как отмечают авторы, пока полномочия по осуществлению государственного надзора в области технического состояния аттракционов федеральным законодательством ни за одним из органов государственной власти не закреплены. Как следствие, увеличиваются несчастные случаи при эксплуатации аттракционов.
«У нас миллионы граждан катаются на аттракционах, которые не всегда бывают исправны: много используется китайских, сломанных, старых и изношенных механизмов. В результате возникает огромный риск для жизни граждан, прежде всего детей», — сказал глава думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Но к документу есть замечания у Счётной палаты, главное из которых заключается в том, что не прописано, где регионам брать деньги на исполнение своих новых полномочий.
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«Регионы будут обязаны создавать самостоятельные надзорные структуры или возложить дополнительные полномочия на действующие органы, что повлечёт дополнительные расходы регионального бюджета», — сказал аудитор Счётной палаты Юрий Росляк.
Он напомнил, что из 169 полномочий, которые на сегодняшний день возложены на субъекты Федерации, 61 полномочие не подкреплено финансированием из Центра. А в соответствии с нормами статьи 83 Бюджетного кодекса возложение полномочий, по которым не определены источники финансирования, в России запрещено.
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