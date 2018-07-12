Школа болельщиков появилась в Красноярске

Событие приурочено к Универсиаде, которая пройдет зимой 2019 года. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».

Там можно будет сочинить кричалки, изготовить сувениры и пройти мастер класс по раскрашиванию лица.

Организаторы рассказали, что в школе болельщиков все желающие от 15 до 17 лет могут научиться выстраивать отношения с людьми, изучить историю Олимпийских игр, а также подтянуть или выучить английский, чтобы с легкостью понимать и общаться с иностранцами.

Известно, что такие занятия внедрят и в школы с начала учебного года.