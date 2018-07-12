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Школа болельщиков появилась в Красноярске
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Школа болельщиков появилась в Красноярске 

360tv.ru 16 часов назад
Фото: 360tv.ru
Событие приурочено к Универсиаде, которая пройдет зимой 2019 года. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».
Там можно будет сочинить кричалки, изготовить сувениры и пройти мастер класс по раскрашиванию лица.
Организаторы рассказали, что в школе болельщиков все желающие от 15 до 17 лет могут научиться выстраивать отношения с людьми, изучить историю Олимпийских игр, а также подтянуть или выучить английский, чтобы с легкостью понимать и общаться с иностранцами.
Известно, что такие занятия внедрят и в школы с начала учебного года.
Мистическая история произошла с жителем Красноярска. Вернувшись к своей машине на парковке, мужчина обнаружил в запертом авто живого хорька. Как туда могло попасть животное, он не понимает.
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