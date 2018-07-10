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Школьники из Кузьминок записали аудиокниги
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Школьники из Кузьминок записали аудиокниги 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В четверг, 5 июля, состоялась последняя перезапись аудиокниги, в которой поучаствовали ученики школы № 1208 имени Героя Советского Союза Михаила Шумилова. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Теперь у вас есть уникальная возможность брать с собой в путешествие аудиокниги с записями известных вам однокашников и одношкольников, — обратился педагог к участникам проекта.
Еще в мае детям предоставили возможность участвовать в проекте. В итоге уникальный опыт студийной записи получили ребята из шестых и восьмых классов. Редакторы тщательно проверили все тексты, некоторые пришлось выполнить заново, несмотря на каникулы. (вт)
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