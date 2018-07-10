Школа Олимпийского резерва готовится к открытию во Всеволожском районе 

Во Всеволожском районе Ленинградской области активно идет строительство школы Олимпийского резерва. На строительной площадке побывал глава администрации района Андрей Низовский.
С 1 сентября 2018 года школа будет открыта не только для детей, но и для взрослых. Сначала для ребят будут доступны секции по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тхэквондо. Взрослые смогут заниматься в зале на силовых снарядах и кардиотренажерах.
На территории будущей школы Олимпийского резерва побывал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.
Низовский уточнил, что педагогический состав уже подобран, разрабатывается график тренировок.