Школа Олимпийского резерва готовится к открытию во Всеволожском районе

С 1 сентября 2018 года школа будет открыта не только для детей, но и для взрослых. Сначала для ребят будут доступны секции по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тхэквондо. Взрослые смогут заниматься в зале на силовых снарядах и кардиотренажерах.

На территории будущей школы Олимпийского резерва побывал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Низовский уточнил, что педагогический состав уже подобран, разрабатывается график тренировок.