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Школа Олимпийского резерва готовится к открытию во Всеволожском районе
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Школа Олимпийского резерва готовится к открытию во Всеволожском районе 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Во Всеволожском районе Ленинградской области активно идет строительство школы Олимпийского резерва. На строительной площадке побывал глава администрации района Андрей Низовский.
С 1 сентября 2018 года школа будет открыта не только для детей, но и для взрослых. Сначала для ребят будут доступны секции по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и тхэквондо. Взрослые смогут заниматься в зале на силовых снарядах и кардиотренажерах.
На территории будущей школы Олимпийского резерва побывал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.
Низовский уточнил, что педагогический состав уже подобран, разрабатывается график тренировок.
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