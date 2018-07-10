В конце года в Воронеже пройдет форум одаренных детей

На совещании в облправительстве обсудили события, приуроченные к Году образования и науки Воронежской области

По словам первого замруководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галины Ивановой , одним из главных событий, приуроченных к дате, станет форум одаренных детей Воронежской области. Его проведение запланировано на декабрь.

Также в Воронеже ведется благоустройство Сквера ученых, и в ближайшее время откроется Аллея Нобелевских лауреатов напротив главного учебного корпуса ВГУ. Как рассказала Галина Иванова, в городе продолжается реконструкция Ботанического сада ВГУ и реставрации памятного знака, установленного в честь 300-летия основания первой государственной школы в Воронеже на улице Кардашова.