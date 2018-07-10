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Расширены полномочия Российской академии наук
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Расширены полномочия Российской академии наук 

duma.gov.ru 3 часа назад
Фото: duma.gov.ru
Соответствующие поправки в Закон «О Российской академии наук» в Государственную Думу внес 27 марта Президент РФ Владимир Путин.
Документом «предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий», — сказано в пояснительной записке.
Председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что поправки были внесены в Государственную Думу «по результатам очень серьезных консультаций, которые шли между Президентом и руководством академии в новом составе». Итоговый текст документа, по его словам, был поддержан всеми сторонами.
«Принятия этого закона, безусловно, ждут российские ученые», — подчеркнул Вячеслав Никонов.
Кроме задач по научному, научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию развития страны РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи.
Академия должна будет готовить и представлять в Правительство программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, заниматься организацией и координацией фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в рамках этой программы научными организациями, образовательными организациями высшего образования и иными субъектами научной и научно-технической деятельности, сказано в законе.
Закон предоставляет РАН право направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства и проводить по указанным вопросам публичные слушания, а также закрепляет за РАН необходимость информирования МИД России о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности и об иных международных контактах и мероприятиях.
Как отмечал ранее Первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, законопроект «встраивает Российскую академию наук в правовое поле как головное научное учреждение страны, делает ее полноправным участником большого движения к шестому технологическому укладу».
Закон прошел широкое обсуждение в Государственной Думе. В апреле, после одобрения инициативы в первом чтении, поправки к нему стали одной из тем встречи Председателя ГД Вячеслава Володина с Президентом РАН Александром Сергеевым. По словам Вячеслава Володина, «нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы Российская академия наук могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов. Законопроект это предполагает».
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