Расширены полномочия Российской академии наук

Документом «предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук , ее основных задач и функций, а также полномочий», — сказано в пояснительной записке.

Председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что поправки были внесены в Государственную Думу «по результатам очень серьезных консультаций, которые шли между Президентом и руководством академии в новом составе». Итоговый текст документа, по его словам, был поддержан всеми сторонами.

«Принятия этого закона, безусловно, ждут российские ученые», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

Кроме задач по научному, научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию развития страны РАН будет отвечать за популяризацию достижений науки и техники, в том числе за пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи.

Академия должна будет готовить и представлять в Правительство программу фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, заниматься организацией и координацией фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в рамках этой программы научными организациями, образовательными организациями высшего образования и иными субъектами научной и научно-технической деятельности, сказано в законе.

Закон предоставляет РАН право направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства и проводить по указанным вопросам публичные слушания, а также закрепляет за РАН необходимость информирования МИД России о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности и об иных международных контактах и мероприятиях.

Как отмечал ранее Первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко , законопроект «встраивает Российскую академию наук в правовое поле как головное научное учреждение страны, делает ее полноправным участником большого движения к шестому технологическому укладу».