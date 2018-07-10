Обучаться в Дальневосточном ВОКУ желают более 1000 юношей со всей России

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков –— прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию, в самом вузе абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физподготовку и профессиональный психологический отбор.

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище прибывают абитуриенты со всей России . В текущем году в единственное на Дальнем Востоке командное училище поступило более 1000 рапортов от желающих обучаться.

Среди поступающих в ДВОКУ ожидается традиционно высокий конкурс. На одно место претендует не менее пяти человек. С текущего года кроме подготовки офицеров по программе высшего образования открыт набор на среднее профессиональное обучение прапорщиков.

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор. Зачисление отобранных по рейтингу кандидатов состоится 1 августа.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Прапорщики готовятся по техническому профилю.