Мировые стандарты здравоохранения задает университет Обручевского района 

Состоялся торжественный выпуск студентов международного факультета (факультета по обучению иностранных граждан) РНИМУ имени Пирогова 2018 года.
В праздничной атмосфере героям торжества вручили дипломы, подтверждающие их статус специалистов медицинской отрасли. Поздравить молодых профессионалов пришел ректор академик РАН Сергей Анатольевич Лукьянов. «Вы становитесь признанными специалистами. Шесть долгих лет вы учились в нашем университете, в России, который, наверное, казался вам необычным, — обратился Сергей Анатольевич к выпускникам. — В нашем университете учиться было очень и очень непросто. Но я посмотрел результаты — 10 выпускников имеют особый диплом: они получат красный диплом с отличием! Я поздравляю всех вас с блестящими результатами». Диплом российского университета получили выпускники из Малайзии, Вьетнама, Грузии, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Израиля и многих других стран. Всего в этом году выпускниками международного факультета стали 72 человека.