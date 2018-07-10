Ещё
Студенты нефтехимики получили дипломы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты нефтехимики получили дипломы 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В канун 100-летнего юбилея Кубанский государственный технологический университет выпустил несколько сотен молодых специалистов для разных отраслей.
Среди них были и студенты одной из ведущих кафедр вуза — кафедры технологии нефти и газа, которая в 2018 году также отмечает круглую дату — 60 лет со дня своего основания.
За более чем полувековую историю образование на кафедре получили несколько тысяч высококлассных инженеров, которые успешно работают на предприятиях нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.
На выпускников кафедры с завидным постоянством обращают внимание ведущие нефтегазовые компании, в том числе за рубежом. Так случилось и в этом юбилейном году. Получавшие дипломы ребята уже знакомы с работой на крупных предприятиях своей отрасли. Во время учебы они успели зарекомендовать себя, показать свои способности и получить необходимый для начинающих специалистов опыт.
Одной из таких компаний, радушно принимающих студентов на практику, а выпускников на постоянную работу, стал Краснодарский НПЗ— Краснодарэконефть. Для генерального директора предприятия Сергея Кращука этот выпуск кафедры технологии нефти и газа совершенно особенный. В этом году он был председателем Государственной экзаменационной комиссии на кафедре и оценивал защиту выпускных работ.
Сотрудничество ВУЗа с КНПЗ длится уже не одно десятилетие. Многие выпускники кафедры технологии нефти и газа работают на предприятии на руководящих должностях и инженерами в структурных подразделениях.
Глава завода уверен: за годы учебы в ВУЗе ребята получили не только востребованную профессию, знания и навыки, которые им пригодятся в работе, но и умение слаженно трудиться в единой команде и находить нестандартные решения. Весь этот комплекс полезных качеств, безусловно, поможет бывшим студентам при работе в непростой нефтегазовой отрасли.
Сами выпускники с благодарностью отметили успешное сотрудничество ВУЗа и бизнеса. Полученные от преподавателей знания они тут же подкрепляли практикой. Такая мощная комбинация привела к тому, что ребята стали ценными кадрами еще до того, как заветные дипломы попали к ним в руки.
АиФ — Юг: последние новости
На пляжах Анапы детям запретили купаться из-за низкой температуры воды На пляжах Геленджикской бухты курорта купаться запретил Роспотребнадзор Синоптики обещают в Сочи 7 июля комфортную погоду, возможен небольшой дождь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог226
Россия установила космический рекорд157
Украина предложила России ядерную сделку86
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки123
Российского «Охотника» назвали выдумкой57
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение