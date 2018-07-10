Студенты нефтехимики получили дипломы

В канун 100-летнего юбилея Кубанский государственный технологический университет выпустил несколько сотен молодых специалистов для разных отраслей.

Среди них были и студенты одной из ведущих кафедр вуза — кафедры технологии нефти и газа, которая в 2018 году также отмечает круглую дату — 60 лет со дня своего основания.

За более чем полувековую историю образование на кафедре получили несколько тысяч высококлассных инженеров, которые успешно работают на предприятиях нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

На выпускников кафедры с завидным постоянством обращают внимание ведущие нефтегазовые компании, в том числе за рубежом. Так случилось и в этом юбилейном году. Получавшие дипломы ребята уже знакомы с работой на крупных предприятиях своей отрасли. Во время учебы они успели зарекомендовать себя, показать свои способности и получить необходимый для начинающих специалистов опыт.

Одной из таких компаний, радушно принимающих студентов на практику, а выпускников на постоянную работу, стал Краснодарский НПЗ— Краснодарэконефть. Для генерального директора предприятия Сергея Кращука этот выпуск кафедры технологии нефти и газа совершенно особенный. В этом году он был председателем Государственной экзаменационной комиссии на кафедре и оценивал защиту выпускных работ.

Сотрудничество ВУЗа с КНПЗ длится уже не одно десятилетие. Многие выпускники кафедры технологии нефти и газа работают на предприятии на руководящих должностях и инженерами в структурных подразделениях.

Глава завода уверен: за годы учебы в ВУЗе ребята получили не только востребованную профессию, знания и навыки, которые им пригодятся в работе, но и умение слаженно трудиться в единой команде и находить нестандартные решения. Весь этот комплекс полезных качеств, безусловно, поможет бывшим студентам при работе в непростой нефтегазовой отрасли.

Сами выпускники с благодарностью отметили успешное сотрудничество ВУЗа и бизнеса. Полученные от преподавателей знания они тут же подкрепляли практикой. Такая мощная комбинация привела к тому, что ребята стали ценными кадрами еще до того, как заветные дипломы попали к ним в руки.