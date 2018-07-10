Ещё
Школа на Большой Академической начнет принимать заявки от родителей дошкольников в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа на Большой Академической начнет принимать заявки от родителей дошкольников в сентябре 

Управа района Коптево города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Информация о порядке подачи заявлений на развивающие занятия для малышей появилась на официальном сайте школы № 1576, главное здание которой находится на Большой Академической улице.
«Запись на развивающие занятия для дошкольников, достигших на 1 сентября 2018 года возраста 5 лет и 6 месяцев, в корпусах школы начнется 3 сентября в 12.00 в виде электронной регистрации заявлений родителей (законных представителей) дошкольников через раздел «Услуги и сервисы» официального сайта мэра Москвы по адресу: http://www.mos.ru. При записи обращайте внимание на номер корпуса и его адрес», — уточняется в материале.
В случае отсутствия возможности подачи заявления в электронном виде, его можно оформить непосредственно в учебных корпусах школы. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
«Активных граждан» пригласят на генеральную репетицию Парада Победы Движение на Головинском шоссе ограничили до 30 июня Станция «Ховрино» будет открыта в декабре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог225
Украина предложила России ядерную сделку88
Россия установила космический рекорд154
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки127
Российского «Охотника» назвали выдумкой55
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение