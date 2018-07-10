Школа на Большой Академической начнет принимать заявки от родителей дошкольников в сентябре

Информация о порядке подачи заявлений на развивающие занятия для малышей появилась на официальном сайте школы № 1576, главное здание которой находится на Большой Академической улице.

«Запись на развивающие занятия для дошкольников, достигших на 1 сентября 2018 года возраста 5 лет и 6 месяцев, в корпусах школы начнется 3 сентября в 12.00 в виде электронной регистрации заявлений родителей (законных представителей) дошкольников через раздел «Услуги и сервисы» официального сайта мэра Москвы по адресу: http://www.mos.ru. При записи обращайте внимание на номер корпуса и его адрес», — уточняется в материале.

В случае отсутствия возможности подачи заявления в электронном виде, его можно оформить непосредственно в учебных корпусах школы. (ео)