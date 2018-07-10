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Новая жизнь. С какими баллами омские выпускники поступают в вузы
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Новая жизнь. С какими баллами омские выпускники поступают в вузы 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
По итогам сдачи ЕГЭ в 2018 году в Омске сильно выросло количество выпускников, которые написали экзамены на 100 баллов. Также в регионе большое количество людей написали ЕГЭ выше, чем на 80 баллов. В этом году конкуренция в городские вузы будет серьезнее, чем в предыдущем.
Показатели растут
В 2018 году 8 787 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию. По словам заместителя министра образования Омской области Ларисы Жуковой, в этом году результаты экзаменов стали лучше, чем в прошлом году. Только 34 человека не смогли сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике. В 2017 году их было больше — 42.
Выпускники, которые не прошли порог, будут пересдавать экзамены в сентябре. Если у них это получится, то они получат аттестат и смогут поступить в вуз, если нет — придётся ждать возможности написать ЕГЭ в следующем году.
Отметим, что за последние четыре года выпускники стали лучше сдавать экзамены. Так, средние баллы по ЕГЭ по большинству предметов стали выше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение составило 2,5 балла. Выпускники написали русский язык и профильную математику на 3 балла выше.
Кроме того, увеличилось число тех, кто получил высший балл за единый государственный экзамен. В этом году счастливчиками стали 50 выпускников, которые показали очень высокий результат по 8 предметам. Для сравнения в прошлом году 100-балльников было 37.
«У нас очень хорошее увеличение количества 100-балльников по русскому языку. В этом году их 38, а в прошлом году было 25. Ещё у нас появились 100-балльники, которых не было в прошлом году: три человека по химии и один человек по обществознанию», — пояснила Лариса Жукова.
Замминистра образования отметила двух выпускников, которые набрали 92 балла за экзамен по географии. Ещё три выпускника написали английский язык на 96 баллов, и один человек — французский на 95 баллов. Отметим, что в число высокобалльников входят те, кто набрал 80 и более баллов. Доля участников ЕГЭ, которые получили такие результаты, увеличилась по следующим предметам: география, химия, история, русский и немецкий языки, биология и литература.
Советы будущим выпускникам
По словам выпускника гимназии №84 Инюточкина Дмитрия, который получил высший балл на ЕГЭ по обществознанию, набрать такой высокий балл ему удалось благодаря урокам в школе, а также регулярным занятиям с репетитором. Выпускник уверен, что готовиться к сдаче ЕГЭ нужно заранее, с 9-10 класса. Только комплексная и планомерная подготовка позволит поверить в свои силы, убедиться в том, что ты готов к экзамену, и не бояться его. Сам Дмитрий будет поступать на юридический факультет.
«Можно много чего написать, можно иметь большую базу, но если не готовится конкретно к ЕГЭ, то можно несколько разочароваться в результатах экзаменов, — рассказал выпускник. — Поэтому важно готовиться именно к самому экзамену, к тем заданиям, чтобы ничего уже не было сюрпризом на самом испытании. Главное в подготовке — это система, потому что без системы ничего невозможно. То есть надо разбить всё на блоки и каждый проштудировать на высшем уровне».
Также Дмитрий рассказал, что его мама нервничала из-за экзаменов больше, чем он сам. С этим согласилась координатор общественного наблюдения в Омской области Элеонора Перистых. Она посоветовала матерям будущих выпускников, самим попробовать себя в роли наблюдателей. Если мамы будущих выпускников посмотрят за процедурой проведения ЕГЭ изнутри, увидят возможные задания, это как поможет в дальнейшем справиться с волнением.
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