Нижегородские школьники принимают участие в конкурсе для юных инженеров

Арзамаса, фото sarov.nameНижегородские школьники принимают участие в конкурсе для юных инженеровС 20 по 22 июля в Технопарке «Саров» подведут итоги проекта «Облачная школа инженерного образования». 10 команд школьников (7-9-ый класс) из Сарова Богородска , Дзержинска, Павлова, Кстова и других городов Нижегородской области представят на конкурсе свои образовательные наборы, созданные для изучения физики и других дисциплин.

Проект «Облачная школа инженерного образования» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятия проекта направлены на популяризацию инженерно-технических профессий среди нижегородских школьников.

В инженерной олимпиаде Облачной школы приняло участие 733 школьника из 7-9-х классов. Проведено 25 инженерных практикумов в школах-партнёрах, в рамках которых школьникам было передано более 600 индивидуальных образовательных наборов «Экспериментариум» по темам: «Электричество», «Механика», «Фоторезистор». Проведено более двух десятков вебинаров по применению виртуальных лабораторий и образовательных онлайн сервисов в изучении точных наук.

Заявки от команд принимаются на конкурс до 11 июля. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице конкурса образовательных продуктов Облачной школы: https://oshio.ru/k/