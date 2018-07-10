Консультации для поступающих в вуз лиц с ОВЗ и инвалидностью проводит Call-центр РУМЦ Мининского университета

В рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Мининского университета (РУМЦ) с октября 2017 года работает Call-центр, сотрудники которого готовы оказать консультационную поддержку по вопросам инклюзивного высшего образования.

Наш корреспондент пообщался с заместителем директора РУМЦ Ириной Викторовной Винокуровой и узнал о работе Call-центра.

Ирина Викторовна, с какой целью создан Call-центр?

Для выполнения требований государственной политики по развитию доступности и качества высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью необходимо создание адаптированной архитектурной, учебно-методической и социально-психологической среды для студентов различных нозологических групп. При попытке обеспечения этих требований многие вузы сталкиваются с проблемами организационного, кадрового, технического, методического характера и иными трудностями. В связи с этим в структуру Ресурсного учебно-методического центра Мининского университета был введен Call-центр.

Специалисты Call-центра оказывают консультативную и информационную поддержку заинтересованных лиц по вопросам решения возникающих проблем в процессе профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью, помогают в выборе образовательной организации для получения профессии и дальнейшем трудоустройстве.

Какая целевая аудитория может обратиться за консультацией?

В Call-центр могут обратиться абитуриенты и студенты с инвалидностью, их родители, руководители и сотрудники образовательных организаций высшего образования, находящиеся на подведомственной территории РУМЦ Мининского университета, представители органов государственной власти, работодателей, НКО и другие лица, заинтересованные в повышении качества и доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Ирина Викторовна, Call-центр создан с целью информирования заинтересованных лиц и предоставления им консультаций по вопросам инклюзивного образования на подведомстенной РУМЦ территории. А какие основные направления консультационной поддержки Вы бы определили?

К основным направлениям консультационной поддержки, по которым Call-центр оказывает помощь, относятся организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидностью, нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, безбарьерная среда в вузе, профориентация и прием в образовательную организацию, содействие трудоустройству лицам с ОВЗ и инвалидностью, особенности адаптированных образовательных программ и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Каким образом можно связаться с Call-центром?

В Call-центр можно обратиться по телефонам: 8 800 550 61 15 (звонок бесплатный), а также по номеру 8 (831) 262-20-53 (доб. 302, 321, 322). Кроме этого вы можете отправить письмо по адресу электронной почты РУМЦ: rumc@mininuniver.ru или оставить онлайн-заявку на официальном сайте https://rumc.mininuniver.ru. В целях удобства специалисты Call-центра подготовили перечень наиболее часто задаваемых вопросов, с разделами и списком которых можно ознакомиться на сайте РУМЦ Мининского университета в разделе «Консультации».