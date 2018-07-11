Сколько стоит бесплатное питание?

У знакомой дети — школьники. Семья оформила все документы на бесплатное питание. Интересно, во сколько обойдутся бесплатные школьные обеды бюджету в новом учебном году?

Несмотря на то что до нового учебного года ещё практически полтора месяца, стоимость бесплатного питания в школе на одного учащегося в Иркутской области уже утверждена. Постановление об этом вступило в силу 10 июля.