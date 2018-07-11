Сколько стоит бесплатное питание? 

У знакомой дети — школьники. Семья оформила все документы на бесплатное питание. Интересно, во сколько обойдутся бесплатные школьные обеды бюджету в новом учебном году?
В. Туманова, Киренск
Несмотря на то что до нового учебного года ещё практически полтора месяца, стоимость бесплатного питания в школе на одного учащегося в Иркутской области уже утверждена. Постановление об этом вступило в силу 10 июля.
По информации заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Светланы Иевлевой, в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера региона, детей от 7 до 10 лет будут кормить обедами на сумму 62 рубля, а школьники-подростки от 11 до 18 лет получат питание на 72 рубля. Остальные школы других районов Иркутской области будут кормить учеников бесплатными обедами на сумму 57 рублей для возрастной группы 7-10 лет и 65 рублей для школьников старше 10 лет.